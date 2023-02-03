***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi HakkındaRapor Tarihi03.02.2023AçıklamalarŞirket'in aktifine kayıtlı Bursa İli / Nilüfer İlçesi / İrfaniye Mahallesi 2131 Parsel – 838 Parsel – 7738 Ada 11 Parsel – 7742 Ada 2 Parsel Gökçeköy Mahallesi / 544 Parsel sayılı taşınmazlar için yaptırılan değerleme çalışması neticesinde Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş'nin 03.02.2023 tarih ve 2023/OZ/3001 sayılı Raporu ile söz konusu taşınmazların toplam mevcut durum piyasa değeri 1.400.768.000.-TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiş olup, değerleme raporu ekte arz edilmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109565BIST