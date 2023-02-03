***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
03.02.2023 18:56
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi Hakkında
Rapor Tarihi
03.02.2023
Açıklamalar
Şirket'in aktifine kayıtlı Bursa İli / Nilüfer İlçesi / İrfaniye Mahallesi 2131 Parsel – 838 Parsel – 7738 Ada 11 Parsel – 7742 Ada 2 Parsel Gökçeköy Mahallesi / 544 Parsel sayılı taşınmazlar için yaptırılan değerleme çalışması neticesinde Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş'nin 03.02.2023 tarih ve 2023/OZ/3001 sayılı Raporu ile söz konusu taşınmazların toplam mevcut durum piyasa değeri 1.400.768.000.-TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiş olup, değerleme raporu ekte arz edilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109565
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3327
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,2095
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3302
18:051.129,25
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -26,29
|Açılış
|: 1.129,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8191
|18,8240
|% 0,13
|
|Euro
|20,3278
|20,3327
|% -1,02
|
|Sterlin
|22,6225
|22,7359
|% -1,36
|
|Frank
|20,2470
|20,3690
|% -1,21
|
|Riyal
|4,9981
|5,0232
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-48,23
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-26,68
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.704
|7.791
|-70,00
|
|Yarım
|3.764
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,61
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|-2,11
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