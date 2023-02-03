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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu

03.02.2023 18:56
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu


***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi Hakkında
Rapor Tarihi
03.02.2023
Açıklamalar

   Şirket'in aktifine kayıtlı Bursa İli / Nilüfer İlçesi / İrfaniye Mahallesi 2131 Parsel – 838 Parsel – 7738 Ada 11 Parsel – 7742 Ada 2 Parsel Gökçeköy Mahallesi / 544 Parsel sayılı taşınmazlar için yaptırılan değerleme çalışması neticesinde Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş'nin 03.02.2023 tarih ve 2023/OZ/3001 sayılı Raporu ile söz konusu taşınmazların toplam mevcut durum piyasa değeri 1.400.768.000.-TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiş olup, değerleme raporu ekte arz edilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109565


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