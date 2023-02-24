***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi HakkındaRapor Tarihi24.02.2023Açıklamalar03.02.2023 tarih ve 2023/OZ/3001 sayılı değerleme raporunun 39. sayfasında doğru şekilde hesaplanan taşınmaz değerlerinin sonuç sayfasına kısmen sehven hatalı olarak aktarıldığı ve bu nedenle genel toplam değerin sehven hatalı oluştuğu tespit edilmiştir. İlk raporda kdv hariç 1.380.923.000,00 TL olarak hesaplanan yasal durum değeri 1.397.305.000,00 TL, ilk raporda kdv hariç 1.400.768.000,00 TL olarak hesaplanan mevcut durum değeri 1.417.150.000,00 TL olarak revize edilmiş olup revize rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116810BIST