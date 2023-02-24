***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
24.02.2023 18:34
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Değerlemesi Hakkında
Rapor Tarihi
24.02.2023
Açıklamalar
03.02.2023 tarih ve 2023/OZ/3001 sayılı değerleme raporunun 39. sayfasında doğru şekilde hesaplanan taşınmaz değerlerinin sonuç sayfasına kısmen sehven hatalı olarak aktarıldığı ve bu nedenle genel toplam değerin sehven hatalı oluştuğu tespit edilmiştir. İlk raporda kdv hariç 1.380.923.000,00 TL olarak hesaplanan yasal durum değeri 1.397.305.000,00 TL, ilk raporda kdv hariç 1.400.768.000,00 TL olarak hesaplanan mevcut durum değeri 1.417.150.000,00 TL olarak revize edilmiş olup revize rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116810
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1034
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.100,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8771
|18,8811
|% 0,04
|
|Euro
|19,9191
|19,9247
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,5133
|22,6262
|% -0,48
|
|Frank
|20,0178
|20,1384
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0202
|5,0454
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-12,61
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.495
|7.565
|-59,00
|
|Yarım
|3.662
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|0,34
|
Seans Raporu
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