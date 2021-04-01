***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesineBu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin tadil edilmesineilişkin başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4139 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ekli esas sözleşme tadil tasarısı için bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu yapılmış olup Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922660BIST