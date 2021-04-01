***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.04.2021 17:57
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine
Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin tadil edilmesine
ilişkin başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4139 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ekli esas sözleşme tadil tasarısı için bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu yapılmış olup Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922660
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1151
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5507
18:05451,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,96
|Açılış
|: 451,37
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1094
|8,1248
|% -1,40
|
|Euro
|9,5750
|9,6086
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,2073
|11,2635
|% -1,02
|
|Frank
|8,6023
|8,6541
|% -1,05
|
|Riyal
|2,1605
|2,1713
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,04
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|1,00
|
Seans Raporu
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