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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.04.2021 17:57



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizin   kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000-TL   tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesine  ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye  Sistemi Tebliği  uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı  geçerlilik süresinin  de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak  şekilde güncellenmesine  
  Bu   amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve  Hisseler"  başlıklı Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin tadil edilmesine    
ilişkin başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4139 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.        
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ekli esas sözleşme tadil tasarısı için bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı ‘na izin başvurusu  yapılmış olup Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922660


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