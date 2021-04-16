***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.04.2021 15:30
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, bugün elimize ulaşmıştır. Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928798
BIST
17:131.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.406
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|Önceki Kapanış
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1.413
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17:138,0619
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|: 454,29
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463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:13
|QUAGR
|29,12
|192.043.656
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|INDES
|31,60
|177.388.607
|% 9,49
|
|RYSAS
|3,29
|11.182.146
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|11.050.496
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.792.539
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|EREGL
|18,14
|1.222.054.742
|% 0,61
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|PETKM
|6,36
|533.029.884
|% -0,78
|
|FROTO
|182,70
|489.829.656
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|409.265.547
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.255.676
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|145.645.628
|% -2,99
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0600
|8,0619
|% 0,68
|
|Euro
|9,6651
|9,6703
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,1049
|11,1606
|% 0,90
|
|Frank
|8,7410
|8,7937
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% 0,71
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:13
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17:29KRSTL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 463, 272 adet işlem
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17:28ETYAT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 904 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 13, 446.00 milyon TL de
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17:27DARDL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 146 adet işlem
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17:26TUREX
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 662, 408 adet işlem