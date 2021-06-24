***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.06.2021 16:27
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup onaylı tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Tadil metni 24.06.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943976
BIST
16:521.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,37
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.415
En Düşük
1.405
16:528,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
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8,7004
En Düşük
8,6368
16:5210,4029
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 494,23
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500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DMSAS
|7,81
|77.291.162
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.983.674
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.918.196
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.694.919
|% -9,95
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,19
|17.677.238
|% -5,62
|
|VKGYO
|1,59
|52.397.558
|% -4,79
|
|FLAP
|2,60
|25.568.606
|% -4,41
|
|THYAO
|14,59
|796.209.204
|% 0,21
|
|GARAN
|8,40
|771.286.299
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,12
|532.626.027
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|518.243.998
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,75
|453.026.594
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,12
|532.626.027
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|518.243.998
|% 3,21
|
|GARAN
|8,40
|771.286.299
|% 1,57
|
|HALKB
|5,30
|385.116.188
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,75
|453.026.594
|% 1,50
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6942
|% 0,63
|
|Euro
|10,3984
|10,4029
|% 0,90
|
|Sterlin
|12,0585
|12,1190
|% 0,25
|
|Frank
|9,4255
|9,4823
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,55
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|10,00
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|4,83
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,10
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|-0,33
|
Seans Raporu
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