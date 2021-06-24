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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.06.2021 16:27



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup onaylı tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Tadil metni 24.06.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943976


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