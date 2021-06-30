***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
30.06.2021 16:05
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Açıklamalar
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 25/06/2021 25/06/2021 10357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945101
BIST
16:321.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,17
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:328,6762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0577
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:3210,3030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0946
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:32490,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,53
|Açılış
|: 490,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:32
|FADE
|22,44
|60.135.404
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.919.498
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.150
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.499.022
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,08
|6.399.852
|% -7,53
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|13.481.429
|% -6,53
|
|GARAN
|8,32
|1.037.071.200
|% 0,85
|
|THYAO
|13,44
|674.344.996
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,90
|619.434.160
|% 1,92
|
|SASA
|27,46
|364.576.513
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|351.647.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|273.908.066
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|301.472.618
|% 0,46
|
|GARAN
|8,32
|1.037.071.200
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,32
|351.647.715
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|67.409.728
|% 0,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6735
|8,6762
|% -0,66
|
|Euro
|10,2989
|10,3030
|% -0,91
|
|Sterlin
|11,9588
|12,0187
|% -0,78
|
|Frank
|9,3488
|9,4051
|% -0,99
|
|Riyal
|2,3066
|2,3181
|% -0,65
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-4,83
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.299
|-10,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,55
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,11
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 93 kaybederek (% -0.49 ) 1, 209
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, SELVA, FADE, GEDIK, PKENT, INVEO
-
16:45
INVEO, SELVA, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
OZRDN, EUKYO, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45ARSAN
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 173 adet işlem