***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.05.2021 22:38
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2021 - 31/03/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938320
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0452
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3034
18:05515,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,43
|Açılış
|: 515,32
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
514,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4556
|8,4597
|% -0,02
|
|Euro
|10,3109
|10,3235
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9098
|11,9695
|% -0,22
|
|Frank
|9,3845
|9,4411
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2482
|2,2595
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,07
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,14
|