***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.05.2021 22:38
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0430
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3034
18:05515,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,61
|Açılış
|: 515,14
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
514,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4554
|8,4595
|% -0,03
|
|Euro
|10,3126
|10,3257
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9095
|11,9692
|% -0,22
|
|Frank
|9,3848
|9,4413
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2482
|2,2594
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,71
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,65
|68,65
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
-
17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
-
17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem