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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.05.2021 22:38



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 336,60 888.808 % 10,00  
RYSAS 3,74 5.209.397 % 10,00  
AYCES 76,55 4.941.150 % 9,99  
SUMAS 61,15 424.815 % 9,98  
MAALT 220,90 36.275.822 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4554 8,4595 % -0,03  
Euro 10,3126 10,3257 % -0,41  
Sterlin 11,9095 11,9692 % -0,22  
Frank 9,3848 9,4413 % -0,31  
Riyal 2,2482 2,2594 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -3,71  
Altın Gr. 515 515 -1,61  
Cumhuriyet 3.418 3.470 25,00  
Tam 3.402 3.487 22,45  
Yarım 1.644 1.687 10,86  
Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,68 27,70 -0,30  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,09  
B. Petrol 68,65 68,65 0,16  
Seans Raporu 18:05
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