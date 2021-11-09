***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380Transferler-8.347.054 8.347.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-314.961 -11.324.929 -11.639.890 1.915 -11.637.975Sermaye Arttırımı119.400.000 341.007 119.741.007 119.741.007Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.022.360 147.557.370 110.959 -52.528.583 -11.324.929 281.745.527 6.885 281.752.412Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.221.711 149.215.318 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875Transferler555.525 -555.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-306.959 13.164.253 12.857.294 -12.952 12.844.342Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.528.670 149.215.318 110.959 -51.973.058 13.164.253 307.941.872 -4.655 307.937.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.810.911 -60.594.032Dönem Karı (Zararı)13.151.301 -11.323.014Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.348.771 -4.182.444Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 4.250.090 3.892.697Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.026Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.026Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler689.225 -264.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 689.225 -264.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -6.192.683 -8.755.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -75.904 1.075.891Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -109.308Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -19.499 -26.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.383.202 -45.238.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.245.576 -11.086.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.795.970 -5.164.115Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -94.755.436 -63.115.861Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -4.235.871 -4.994.577Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 73.524.810 36.743.494Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 7.124.841 2.379.827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.580.672 -60.743.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 -230.239 149.588YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.698.538 -3.471.335Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.698.538 -3.471.335Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.698.538 -3.471.335FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.490.318 61.069.675Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri119.741.007Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 119.741.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 35.683.001 -49.915.782Ödenen Faiz23 -6.499.040 -8.789.477Alınan Faiz22 306.357 33.927YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.980.869 -2.995.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.980.869 -2.995.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.402.509 3.563.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.383.378 568.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.383.378 4.402.509Ticari Alacaklar32.515.417 27.269.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.515.417 27.269.841Diğer Alacaklar20.340.709 14.544.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 20.340.709 14.544.739Stoklar8 212.912.733 118.157.297Peşin Ödenmiş Giderler9 5.016.169 5.418.810Diğer Dönen Varlıklar17 29.618.165 24.979.653ARA TOPLAM313.786.571 194.772.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR313.786.571 194.772.849DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 11.905.000 11.905.000Maddi Duran Varlıklar12 231.075.945 231.063.094Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.393.687 3.902.681Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 122.338 158.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.496.970 247.029.023TOPLAM VARLIKLAR559.283.541 441.801.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 74.969.266 50.812.605Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.782.871 8.002.791Ticari Borçlar110.615.343 37.090.533İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 110.615.343 37.090.533Diğer Borçlar16.723.392 12.983.803İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 12.990.641 10.695.674İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.732.751 2.288.129Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.889.232 8.356.583Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.864.111 2.034.163ARA TOPLAM228.844.215 119.280.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER228.844.215 119.280.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 4.390.474 10.029.580Uzun Vadeli Karşılıklar5.405.754 4.540.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.405.754 4.540.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 12.705.881 12.858.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.502.109 27.428.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER251.346.324 146.708.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar307.941.872 295.084.578Ödenmiş Sermaye18 175.000.000 175.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.540.857 1.540.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.686.648 146.993.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)146.686.648 146.993.607Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 149.215.318 149.215.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.528.670 -2.221.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler110.959 110.959Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-51.973.058 -52.528.583Net Dönem Karı veya Zararı25 13.164.253 555.525Kontrol Gücü Olmayan Paylar-4.655 8.297TOPLAM ÖZKAYNAKLAR307.937.217 295.092.875TOPLAM KAYNAKLAR559.283.541 441.801.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 241.174.032 183.222.026 126.048.557 100.410.681Satışların Maliyeti19 -197.921.658 -150.758.478 -105.865.679 -80.374.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.252.374 32.463.548 20.182.878 20.036.128BRÜT KAR (ZARAR)43.252.374 32.463.548 20.182.878 20.036.128Genel Yönetim Giderleri20 -12.307.789 -10.495.616 -4.505.278 -3.861.493Pazarlama Giderleri20 -10.470.675 -7.893.922 -3.903.465 -2.863.383Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.359.331 2.492.777 1.295.238 1.368.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.131.418 -2.540.540 -200.787 -1.174.465ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.701.823 14.026.247 12.868.586 13.504.832Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 325.856 1.260.103 51.418 25.474FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.027.679 15.286.350 12.920.004 13.530.306Finansman Gelirleri23 7.570.150 2.813.954 4.192.150 1.146.426Finansman Giderleri23 -16.522.432 -28.320.257 -4.062.877 -7.542.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.075.397 -10.219.953 13.049.277 7.134.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri75.904 -1.103.061 -532.871 -654.452Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -27.170 -21.270Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 75.904 -1.075.891 -532.871 -633.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.151.301 -11.323.014 12.516.406 6.479.697DÖNEM KARI (ZARARI)13.151.301 -11.323.014 12.516.406 6.479.697Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-12.952 1.915 -5.123 1.498Ana Ortaklık Payları25 13.164.253 -11.324.929 12.521.529 6.478.199Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,07520000 -0,06470000 0,07150000 0,25550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-306.959 -314.961 -339.953 -166.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -383.699 -403.796 -424.941 -214.013Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler76.740 88.835 84.988 47.083Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 76.740 88.835 84.988 47.083Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-306.959 -314.961 -339.953 -166.930TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.844.342 -11.637.975 12.176.453 6.312.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-12.952 1.915 -5.123 1.498Ana Ortaklık Payları12.857.294 -11.639.890 12.181.576 6.311.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976350BIST