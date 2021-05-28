***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.05.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Tarihi 28.05.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu seçimi ile üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,8 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadili Spk onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 2020OlağanGK bilgilendirme dökümanı28052021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2020OlağanGK ilan metni 28052021.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 Olağan Genel Kurulu 28.05.2021 tarihinde toplanmış, ancak gerek ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi 'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı 28052021.pdf - TutanakEK: 2 hazirun 28052021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞŞirketimizin 2020 Olağan Genel Kurulu 28.05.2021 tarihinde toplanmış, ancak gerek ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi 'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938670BIST