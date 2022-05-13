***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 13.05.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 Olağan Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Tarihi 13.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,.4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Penguen_BilgilendirmeDökümanı_2021 OlağanGK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2021 OlağanGK ilan metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2021 Olağan Genel Kurulu 13.05.2022 tarihinde toplanmış, ancak gerek ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi 'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı 13052022.pdf - TutanakEK: 2 hazirun13052022 kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Olağan Genel Kurulu 13.05.2022 tarihinde toplanmış, ancak gerek ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi 'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030124BIST