***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2023 17:54
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.05.2023
Genel Kurul Tarihi 01.06.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 OlağanGK-Ertelenen gk bilgilendirme dökümanı 04052023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 OlağanGK - ertelenen gk ilan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 01062023 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 01062023 hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 dilekçe.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155384
BIST