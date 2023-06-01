***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 04.05.2023Genel Kurul Tarihi 01.06.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2023Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 OlağanGK-Ertelenen gk bilgilendirme dökümanı 04052023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 OlağanGK - ertelenen gk ilan.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 01062023 toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 01062023 hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 dilekçe.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155384BIST