***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 22:02
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
2023 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo ,ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186807
BIST