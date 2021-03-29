***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 15:23
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarı arttılmasına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yer alan şirketimizin mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak ekli yazı şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme tadili spk onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921444
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1034
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
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8,2062
En Düşük
8,0015
18:059,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0982
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6754
En Düşük
9,4521
18:05450,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 450,14
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|YKBNK
|2,19
|254.388.997
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|88.234.064
|% -0,28
|
|OSTIM
|2,99
|176.240.661
|% 9,93
|
|KLGYO
|2,35
|129.594.355
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1745
|8,1770
|% 1,20
|
|Euro
|9,6331
|9,6446
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,2289
|11,2852
|% 1,07
|
|Frank
|8,6726
|8,7249
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-18,85
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,10
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Seans Raporu
18:05
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Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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