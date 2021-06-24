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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2021 16:13



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sozlesme tadili ticaret bak.onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943970


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