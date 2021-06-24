***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı 13.04.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sozlesme tadili ticaret bak.onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943970BIST