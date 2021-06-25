***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 25.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kayıtlı sermaye tavan artırımı kararı ve onaylanan esas sözleşmenin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin değişiklik 25.06.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas sozlesme tadili ticaret bak.onaylı.pdfEK: 2 2020 olagan genel kurul toplantı tutanagi kap.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944181BIST