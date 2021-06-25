***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.06.2021 16:38
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kayıtlı sermaye tavan artırımı kararı ve onaylanan esas sözleşmenin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin değişiklik 25.06.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sozlesme tadili ticaret bak.onaylı.pdf
EK: 2 2020 olagan genel kurul toplantı tutanagi kap.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944181
BIST
16:261.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:268,6989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:2610,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4128
En Düşük
10,3652
16:26499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,94
|Açılış
|: 499,72
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ALKA
|16,50
|4.839.165
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.090.977
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.604.119
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.107.139
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.434.301
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.501.010
|% -9,86
|
|BERA
|12,89
|150.960.381
|% -8,52
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,38
|518.617.890
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|VAKFN
|12,06
|337.032.315
|% -5,63
|
|FENER
|39,14
|334.498.644
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,10
|209.859.771
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|201.659.212
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|PETKM
|5,45
|269.959.671
|% 0,18
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6983
|% -0,12
|
|Euro
|10,4066
|10,4100
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0615
|12,1220
|% -0,24
|
|Frank
|9,4628
|9,5198
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,16
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:35DAGI
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 455, 746 adet işlem
-
16:34TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 582 adet işlem
-
16:33RTALB
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 375, 712 adet işlem
-
16:32KRTEK
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 139 adet işlem
-
16:31VAKFN
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 940, 438 adet işlem