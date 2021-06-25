Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2021 16:38



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kayıtlı sermaye tavan artırımı kararı ve onaylanan esas sözleşmenin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 7. maddesine ilişkin değişiklik 25.06.2021 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sozlesme tadili ticaret bak.onaylı.pdf
EK: 2 2020 olagan genel kurul toplantı tutanagi kap.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944181


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:261.403
Değişim :  -0,57% |  -8,07
Açılış :  1.414  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.415 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler16:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 16,50 4.839.165 % 10,00  
CMBTN 240,30 17.090.977 % 9,98  
NIBAS 13,12 6.604.119 % 9,97  
TKURU 224,00 8.107.139 % 9,97  
DENGE 3,75 1.692.082 % 9,97  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Dolar 8,6958 8,6983 % -0,12  
Euro 10,4066 10,4100 % 0,04  
Sterlin 12,0615 12,1220 % -0,24  
Frank 9,4628 9,5198 % 0,15  
Riyal 2,3115 2,3231 % -0,16  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 14,15  
Altın Gr. 499 500 2,47  
Cumhuriyet 3.309 3.359 7,00  
Tam 3.292 3.375 3,79  
Yarım 1.591 1.633 1,84  
Çeyrek 798 816 0,92  
Gümüş.Ons 26,22 26,24 0,30  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 75,84 75,84 0,28  
Seans Raporu 16:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru