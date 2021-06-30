***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
30.06.2021 16:43
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa Acar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Alper Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Alper Koç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Acar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aycan Anlamaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa Acar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Alper Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945136
BIST
16:491.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:498,6763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:4910,3040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0936
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:49491,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,53
|Açılış
|: 491,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:47
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.744
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|185.943.937
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.077.861
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.591.490
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,00
|6.623.532
|% -7,74
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,34
|1.052.904.478
|% 1,09
|
|THYAO
|13,47
|684.779.850
|% 0,60
|
|KUTPO
|61,15
|631.629.156
|% 2,34
|
|SASA
|27,52
|372.827.119
|% -2,69
|
|AKBNK
|5,32
|360.869.763
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|285.961.142
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|303.392.637
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.052.904.478
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|360.869.763
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|68.814.168
|% -0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6691
|8,6716
|% -0,71
|
|Euro
|10,2779
|10,3278
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,9600
|12,0200
|% -0,77
|
|Frank
|9,3493
|9,4056
|% -0,98
|
|Riyal
|2,3061
|2,3176
|% -0,67
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|-16,13
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-7,81
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,47
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:03VANGD
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 025 adet işlem
-
17:02YESIL
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 894 adet işlem
-
17:01ARSAN
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 233, 065 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.34 ) 1, 211
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, GEDIK, SELVA, PKENT, AVGYO, FADE