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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2021 17:27
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   AKFEN GYO A.Ş.  ile 29.11.2021 tarihinde imzalanmış olan mutabakata istinaden proje kapsamı geliştirilecek arazilerde "en verimli ve en iyi kullanım analizi"  çalışması ve swot analiz raporu hazırlanması için, uluslararası bir çok ödüle layık görülen EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. ile 08.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Devam eden gelişmeler sırası ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982035


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