***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAKFEN GYO A.Ş. ile 29.11.2021 tarihinde imzalanmış olan mutabakata istinaden proje kapsamı geliştirilecek arazilerde "en verimli ve en iyi kullanım analizi" çalışması ve swot analiz raporu hazırlanması için, uluslararası bir çok ödüle layık görülen EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. ile 08.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Devam eden gelişmeler sırası ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982035BIST