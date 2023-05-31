***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5.1.h maddesi kapsamında Uşak ili sınırları içerisinde 6,8 MWp gücünde Arazi tipi güneş enerji santrali için, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu başvurumuz 31.05.2023 tarihinde (bugün) Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi‘ne yapılmıştır.Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155094BIST