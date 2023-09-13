***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 22:07
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, güneş enerji santrali için Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'ne yapılmış olan Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu başvurumuzun olumlu karşılandığı, ilgili Şirket kurumsal internet sitesinde açıklanmış olup,bundan sonraki süreçte Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Belgesi başvurusunda bulunulacaktır.
Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194706
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|1.653
|1.653
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|Cumhuriyet
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|11.452
|19,00
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|Tam
|10.999
|11.099
|-58,00
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|Yarım
|5.516
|5.572
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
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|22,82
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|19,77
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