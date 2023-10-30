***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2023 18:34
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, ÇED görüşü alınmak üzere dosyamız, 30.10.2023 tarihinde (bugün) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ‘nün e-ÇED portalına yüklenmiştir.
Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211839
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1103
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2171
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.817,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2480
|28,2979
|% 0,47
|
|Euro
|29,9992
|30,0170
|% 0,78
|
|Sterlin
|34,2500
|34,4218
|% 0,62
|
|Frank
|31,2268
|31,4149
|% 0,47
|
|Riyal
|7,5121
|7,5498
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-7,11
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.818
|0,62
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.954
|12.073
|25,00
|
|Yarım
|5.995
|6.062
|13,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.031
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,21
|21,25
|0,28
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında