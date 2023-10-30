***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.09.2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak, ÇED görüşü alınmak üzere dosyamız, 30.10.2023 tarihinde (bugün) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ‘nün e-ÇED portalına yüklenmiştir.Gelişmeler tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211839BIST