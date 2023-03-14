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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

14.03.2023 00:19
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124276


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 41,80 81.103.748 % 10,00  
GOKNR 14,64 26.429.255 % 9,99  
ALFAS 291,70 290.642.413 % 9,99  
EMKEL 10,25 309.317.583 % 9,98  
VKING 40,12 25.499.544 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9666 18,9818 % 0,08  
Euro 20,3387 20,3738 % 0,08  
Sterlin 23,0294 23,1449 % -0,02  
Frank 20,7185 20,8433 % 0,02  
Riyal 5,0395 5,0647 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -1,71  
Altın Gr. 1.165 1.166 -1,25  
Cumhuriyet 7.796 7.913 120,00  
Tam 7.877 7.942 -16,00  
Yarım 3.848 3.887 -7,00  
Çeyrek 1.924 1.943 -4,00  
Gümüş.Ons 21,76 21,80 -0,03  
Gümüş Gr. 13,28 13,29 -0,01  
B. Petrol 80,75 80,75 0,06  
Seans Raporu 18:05
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