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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.07.2022 18:20
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
LIDL STIFTUNG & CO.KG.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%62,22
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%39
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar

Şirketimiz, bugün, Avrupa'nın ünlü market zinciri LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 27.513.816 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, sevkiyatların hemen başlayarak düzenli aralıklarla 2023 yılının Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045152


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DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
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Dolar 17,4338 17,4502 % 0,12  
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Sterlin 20,5722 20,6754 % 0,05  
Frank 17,6851 17,7916 % 0,16  
Riyal 4,6350 4,6583 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.711 0,03  
Altın Gr. 960 961 1,90  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.536 6.707 3,00  
Yarım 3.185 3.267 2,00  
Çeyrek 1.597 1.633 1,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,48 0,04  
Gümüş Gr. 10,34 10,38 0,04  
B. Petrol 100 100 0,01  
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