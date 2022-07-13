***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.07.2022 18:20
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
LIDL STIFTUNG & CO.KG.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%62,22
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%39
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar
Şirketimiz, bugün, Avrupa'nın ünlü market zinciri LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 27.513.816 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, sevkiyatların hemen başlayarak düzenli aralıklarla 2023 yılının Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045152
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
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17,5562
En Düşük
17,4143
18:0517,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0377
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5215
En Düşük
17,4766
18:05960,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 960,63
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4338
|17,4502
|% 0,12
|
|Euro
|17,4564
|17,5142
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,5722
|20,6754
|% 0,05
|
|Frank
|17,6851
|17,7916
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6350
|4,6583
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.711
|0,03
|
|Altın Gr.
|960
|961
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.536
|6.707
|3,00
|
|Yarım
|3.185
|3.267
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
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