***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz nezdinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili hazırlanan ekli "PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ESASLARI" adlı metnin kabulüne,Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine:Sn. Şevket Aykan Sözüçetin (Komite Başkanı),Sn. Abdurrahman Kıvrak (Komite Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Lideri)Sn. Aycan Anlamaz (Komite Üyesi ve Yönetişim Çalışma Grubu Lideri)Sn. Hasan Serttürk (Komite Üyesi ve Sosyal Çalışma Grubu Lideri)Sn. Alper Koç (Komite Üyesi ve Bağımsız yönetim kurulu üyesi)seçilmelerineKatılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116811BIST