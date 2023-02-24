***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.02.2023 18:34
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz nezdinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili hazırlanan ekli "PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ESASLARI" adlı metnin kabulüne,
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine:
Sn. Şevket Aykan Sözüçetin (Komite Başkanı),
Sn. Abdurrahman Kıvrak (Komite Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Lideri)
Sn. Aycan Anlamaz (Komite Üyesi ve Yönetişim Çalışma Grubu Lideri)
Sn. Hasan Serttürk (Komite Üyesi ve Sosyal Çalışma Grubu Lideri)
Sn. Alper Koç (Komite Üyesi ve Bağımsız yönetim kurulu üyesi)
seçilmelerine
Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116811
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0994
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.100,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8771
|18,8811
|% 0,04
|
|Euro
|19,9191
|19,9247
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,5062
|22,6190
|% -0,52
|
|Frank
|20,0139
|20,1345
|% -0,64
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.494
|7.564
|-60,00
|
|Yarım
|3.661
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:55
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