***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 17:44
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993189
BIST
17:522.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,92
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:5213,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1349
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
17:5215,6169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0828
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
17:52807,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,68
|Açılış
|: 807,04
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ORCAY
|39,92
|21.703.321
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.089.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.868.869
|% 9,93
|
|KRSTL
|4,10
|74.573.037
|% -9,89
|
|GEDZA
|19,22
|45.531.570
|% -8,91
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|332,50
|41.827.300
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,06
|6.571.099.278
|% 3,32
|
|SISE
|15,26
|3.363.474.036
|% 3,39
|
|THYAO
|26,90
|2.661.134.114
|% 0,00
|
|EREGL
|31,74
|2.405.538.000
|% -0,06
|
|GARAN
|11,88
|1.800.989.045
|% 0,85
|
|KRDMD
|13,06
|6.571.099.278
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,89
|1.599.732.514
|% 3,73
|
|SISE
|15,26
|3.363.474.036
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,39
|364.134.713
|% 0,84
|
|GARAN
|11,88
|1.800.989.045
|% 0,85
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6760
|13,7038
|% -0,75
|
|Euro
|15,6260
|15,6553
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,7743
|18,8685
|% 0,13
|
|Frank
|14,9134
|15,0032
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6549
|3,6732
|% -0,27
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,49
|
|Altın Gr.
|805
|805
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,45
|
Seans Raporu
17:50
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem