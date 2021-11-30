***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. CEO/Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMÜRSEL ÖZÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO) Hayır 7.17 Bağımsız Üye DeğilERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Turkiye Danismanlik A.S. CEO Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi (başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (üye),FATMA PINAR ILGAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.09.2021 İcrada Görevli Değil Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (OSGD), Yönetim Kurulunda Kadın Derneği İş Birlikleri Komitesi Üyesi, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (başkan), Denetim Komitesi (üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980340BIST