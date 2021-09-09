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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2021 18:36



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bilgilendirme dokümanında güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.08.2021
Genel Kurul Tarihi 17.09.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6/1 SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası 35800 Aliağa / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması
4 - 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6 - 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeler i"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 INFORMATION MEMORANDUM 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 14.00' de, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963043


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Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,84 23,86 -0,19  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,04  
B. Petrol 72,94 72,94 1,49  
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