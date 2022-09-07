***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 18:35
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim kompleksimizde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 07.09.2022 tarihinde Etilen ve Aromatikler Fabrikalarımızda başlaması ve kompleksimiz genelinde yaklaşık olarak 67 gün sürmesi planlanmıştır. Bu bakım kapsamında ünitelerimizde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirilmektedir. Diğer ünitelerimize ara ürün sağlayan ve üretim performansımızın en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikamızdaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 67 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarımızın satışlarımızı önemli oranda karşılaması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061136
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1794
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2364
En Düşük
18,0019
18:051.005,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.005,29
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.005,70
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2225
|18,2295
|% -0,03
|
|Euro
|18,2136
|18,2320
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,9117
|21,0166
|% -0,10
|
|Frank
|18,5595
|18,6713
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8359
|4,8602
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|13,92
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.786
|6.879
|39,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|21,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|-3,83
|