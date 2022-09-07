***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim kompleksimizde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 07.09.2022 tarihinde Etilen ve Aromatikler Fabrikalarımızda başlaması ve kompleksimiz genelinde yaklaşık olarak 67 gün sürmesi planlanmıştır. Bu bakım kapsamında ünitelerimizde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirilmektedir. Diğer ünitelerimize ara ürün sağlayan ve üretim performansımızın en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikamızdaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 67 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarımızın satışlarımızı önemli oranda karşılaması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061136BIST