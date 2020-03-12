***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:46
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827487
BIST
15:3195.886
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -5.080,59
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:316,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:317,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:31324,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,99
|Açılış
|: 324,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,18
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|131.044.180
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.573.785
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|209.435.419
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.160.886
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.573.813
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.087.346
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.025.466
|% -19,99
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.877
|% -19,81
|
|RYSAS
|4,57
|42.591.017
|% -19,68
|
|ASELS
|24,98
|654.542.225
|% -4,51
|
|THYAO
|8,85
|447.730.525
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|277.024.216
|% 19,80
|
|GARAN
|8,93
|264.890.632
|% -6,78
|
|MGROS
|20,96
|240.917.385
|% -8,79
|
|IHLGM
|0,97
|137.857.369
|% -13,39
|
|ODAS
|1,39
|155.525.368
|% -13,66
|
|KARSN
|1,40
|110.089.884
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|90.300.664
|% -5,65
|
|CEMAS
|0,77
|62.516.428
|% -16,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8992
|7,9388
|% -0,51
|
|Frank
|6,6210
|6,6609
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6607
|1,6690
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
|