***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.01.2022 16:55
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993562
BIST
17:422.072
En Yüksek
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En Düşük
13,1506
17:4215,5170
En Yüksek
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:40
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
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|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
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|LINK
|33,34
|71.892.952
|% 9,96
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|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
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|PSGYO
|17,79
|115.719.005
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
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|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
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|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
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|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
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|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
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|KRDMD
|13,60
|6.529.987.711
|% 4,21
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|THYAO
|28,36
|4.655.926.488
|% 5,51
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|EREGL
|31,78
|2.159.237.584
|% 0,63
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|GARAN
|11,86
|1.957.584.743
|% 0,08
|
|SISE
|15,09
|1.947.222.347
|% -0,66
|
|KRDMD
|13,60
|6.529.987.711
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,84
|1.227.668.641
|% -1,03
|
|PETKM
|9,62
|1.783.045.601
|% 0,73
|
|THYAO
|28,36
|4.655.926.488
|% 5,51
|
|GARAN
|11,86
|1.957.584.743
|% 0,08
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|17:40
|Alış
|Satış
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|Dolar
|13,4552
|13,5078
|% 2,15
|
|Euro
|15,4622
|15,5196
|% 2,40
|
|Sterlin
|18,4764
|18,5691
|% 2,21
|
|Frank
|14,7599
|14,8488
|% 2,40
|
|Riyal
|3,5827
|3,6007
|% 1,99
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|17:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-8,52
|
|Altın Gr.
|791
|791
|14,40
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,22
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|B. Petrol
|84,85
|84,85
|0,18
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