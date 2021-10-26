***PINSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.10.2021 09:22
***PINSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.BE (Kaydi Pay, Miktar: 54.290,526 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 27.10.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972325
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
0
En Düşük
0
18:059,5771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 85,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,1700
|
9,6255
En Düşük
9,5510
18:0511,1196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0176
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
11,1800
En Düşük
11,0919
18:057,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,04
|Açılış
|: 7,53
|
|Önceki Kapanış
|: 7,58
|
7,59
En Düşük
7,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5708
|9,5771
|% -0,08
|
|Euro
|11,1081
|11,1196
|% -0,16
|
|Sterlin
|13,1730
|13,2391
|% 0,18
|
|Frank
|10,3849
|10,4475
|% 0,09
|
|Riyal
|2,5514
|2,5641
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,61
|
|Altın Gr.
|558
|558
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem