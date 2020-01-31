***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.01.2020 10:10
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815846
BIST
16:23119.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -284,13
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
16:235,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
16:236,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6169
En Düşük
6,5781
16:23304,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,02
|Açılış
|: 304,04
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,46
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.461.217
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.179.093
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|17.129.934
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|16.347.717
|% 19,89
|
|TRKCM
|3,94
|579.497.995
|% 17,26
|
|QNBFB
|40,94
|987.022
|% -14,99
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|PINSU
|3,04
|40.819.128
|% -10,32
|
|OSMEN
|5,85
|96.297
|% -9,86
|
|EKIZ
|1,31
|40.569
|% -9,66
|
|SISE
|5,64
|2.523.787.387
|% 13,71
|
|SODA
|6,87
|1.086.337.532
|% 6,02
|
|THYAO
|13,74
|1.073.892.356
|% -0,65
|
|TRKCM
|3,94
|579.497.995
|% 17,26
|
|ASELS
|23,66
|435.950.747
|% 0,00
|
|SISE
|5,64
|2.523.787.387
|% 13,71
|
|SODA
|6,87
|1.086.337.532
|% 6,02
|
|TRKCM
|3,94
|579.497.995
|% 17,26
|
|ODAS
|2,08
|290.866.000
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,85
|357.447.524
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8372
|7,8765
|% 0,47
|
|Frank
|6,1615
|6,1986
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,34
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|3,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|1,44
|
|Yarım
|967
|992
|0,69
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,39
|57,39
|0,06
|
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