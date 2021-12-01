***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
01.12.2021 17:58
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/12/2021 01/12/2021 10463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980541
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3359
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -0,3352
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
18:0515,1339
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -0,3926
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
18:05765,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -13,43
|Açılış
|: 765,31
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3295
|13,3359
|% -2,45
|
|Euro
|15,0988
|15,1339
|% -2,53
|
|Sterlin
|17,5559
|17,6440
|% -3,14
|
|Frank
|14,3123
|14,3985
|% -3,49
|
|Riyal
|3,5128
|3,5304
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|13,63
|
|Altın Gr.
|763
|763
|-15,60
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,68
|9,69
|-0,33
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|2,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de