***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:02
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082763
BIST
14:274.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 9,86
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:2718,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:2719,3409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0825
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:271.050,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.050,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:25
|SNICA
|29,32
|713.861.921
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.631.544
|% 9,98
|
|RNPOL
|23,82
|62.592.764
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|219.519.138
|% 9,96
|
|SMRTG
|119,90
|148.221.263
|% 9,50
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|EDIP
|8,78
|77.066.693
|% -5,18
|
|COSMO
|95,20
|1.681.835
|% -4,90
|
|MZHLD
|14,72
|22.954.267
|% -3,85
|
|THYAO
|117,20
|7.173.051.099
|% 1,82
|
|SISE
|38,94
|5.145.335.565
|% -3,42
|
|KRDMD
|14,83
|3.144.930.283
|% 3,63
|
|YKBNK
|11,97
|2.999.722.472
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,24
|2.912.609.273
|% 4,62
|
|EKGYO
|7,24
|2.912.609.273
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,74
|747.460.860
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,97
|2.999.722.472
|% 0,59
|
|KRDMD
|14,83
|3.144.930.283
|% 3,63
|
|TSKB
|4,03
|831.632.209
|% 0,75
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6313
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,3342
|19,3449
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,2825
|22,3942
|% 0,43
|
|Frank
|19,5504
|19,6682
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|14,24
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,00
|
|Cumhuriyet
|7.001
|7.107
|13,00
|
|Tam
|7.023
|7.081
|45,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|2,14
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:39GZNMI
Yüzde 4.02 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 518, 650 adet işlem
-
14:38KENT
Yüzde 4.50 oranında artışla 199.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 268 adet işlem
-
14:37BRKO
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 565 adet işlem
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14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 46 artarak (% 0.50 ) 4, 343
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, YESIL, KSTUR, PKENT, ALFAS, BFREN, RNPOL, YONGA, SNICA, AKSGY