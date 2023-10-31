***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2023 10:32
***PNLSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNLSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212208
BIST
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14:457.693
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -20,18
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4528,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0502
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4530,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1510
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:451.818,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:43
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.045.670
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.356.934
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.107
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.351.346
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.025.255
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|THYAO
|221,00
|4.846.613.157
|% 0,96
|
|MIATK
|893,60
|3.882.068.235
|% 8,12
|
|TUPRS
|144,50
|3.332.767.949
|% 2,19
|
|ASTOR
|129,70
|2.098.763.072
|% -0,54
|
|ODAS
|12,79
|1.488.589.276
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|618.639.146
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|470.035.317
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,66
|1.273.535.407
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|390.315.590
|% -3,24
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2839
|28,2935
|% 0,19
|
|Euro
|30,1565
|30,1698
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3644
|34,5368
|% 0,23
|
|Frank
|31,2165
|31,4045
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5158
|7,5535
|% 0,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,65
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58RTALB
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 390 adet işlem
-
14:57HATSN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 169 adet işlem
-
14:56SNICA
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 387 adet işlem
-
14:55CIMSA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 888, 771 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 0.22 ) 8, 029