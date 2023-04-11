***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2023 09:00
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
06.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2023-10806
Açıklamalar
30.03.2023 tarihinde yapılan genel kurulda onaylanan, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş' nin denetçi seçilmesi işlemi 06.04.2023 tarihinde tescil ve 06.04.2023/10806 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136103
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,3079
En Düşük
19,2435
17:5921,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1526
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0828
En Düşük
20,8745
17:591.238,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.238,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.240,26
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2642
|19,2810
|% 0,06
|
|Euro
|20,8954
|21,0828
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,8526
|23,9722
|% 0,24
|
|Frank
|21,1539
|21,2813
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1224
|5,1481
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,83
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|5,14
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.537
|8.616
|37,00
|
|Yarım
|4.169
|4.217
|19,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.108
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,49
|0,07
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
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17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
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17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
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17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem