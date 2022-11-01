***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.11.2022 12:38
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021, 01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar-zarar veya Kapsamlı Gelir Tablosu ve İlgili Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Tabloda 01.07.2021-30.09.2021 ile 01.07.2022-30.09.2022 dönemlerine ait rakamlar ve ilgili dipnotlar sehven girilmemiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
31.10.2022 tarihinde girmiş olduğumuz finansal tablolardan, kâr-zarar veya kapsamlı gelir tablosunda 01.07.2021-30.09.2021 ile 01.07.2022-30.09.2022 dönemlerine ait kalemler sehven girilmemiş olup ilgili dipnotların da eklenmesi ile birlikte, seans bitimini müteakip sözkonusu tabloların da yeraldığı formatta yeniden yayınlanacaktır. 31.10.2022 tarihinde girilen tablolardan hiçbirinde, herhangi bir rakam değişikliği sözkonusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075849
BIST
16:464.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 34,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:4618,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:4618,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:46990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,63
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERCB
|85,25
|93.896.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.712.873
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.792.822
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.874.528
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,50
|53.734.013
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,00
|247.236.968
|% -7,51
|
|YAPRK
|48,90
|38.169.593
|% -6,68
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,18
|108.001.598
|% -5,87
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|THYAO
|101,20
|4.676.092.158
|% -1,17
|
|SASA
|126,20
|2.788.268.281
|% -4,03
|
|TUPRS
|397,40
|2.220.481.796
|% 1,90
|
|EREGL
|30,52
|1.961.798.692
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,57
|1.471.412.023
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|819.216.571
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,03
|490.776.902
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.825.856.009
|% 7,65
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6223
|% 0,19
|
|Euro
|18,4202
|18,4335
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3170
|21,4239
|% 0,14
|
|Frank
|18,6103
|18,7224
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,82
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.672
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.251
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01MAGEN
Yüzde 6.91 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 140 adet işlem
-
17:00KATMR
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 772, 906 adet işlem
-
16:58MAGEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 26.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 747 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 51 artarak (% 0.58 ) 4, 441
-
16:57PEGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 030, 184 adet işlem