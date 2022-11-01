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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

01.11.2022 12:38
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021, 01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar-zarar veya Kapsamlı Gelir Tablosu ve İlgili Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Tabloda 01.07.2021-30.09.2021 ile 01.07.2022-30.09.2022 dönemlerine ait rakamlar ve ilgili dipnotlar sehven girilmemiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

   31.10.2022 tarihinde girmiş olduğumuz finansal tablolardan, kâr-zarar veya kapsamlı gelir tablosunda  01.07.2021-30.09.2021 ile 01.07.2022-30.09.2022 dönemlerine ait kalemler sehven girilmemiş olup ilgili dipnotların da eklenmesi ile birlikte, seans bitimini müteakip sözkonusu tabloların da yeraldığı formatta yeniden yayınlanacaktır. 31.10.2022 tarihinde girilen tablolardan hiçbirinde, herhangi bir rakam değişikliği sözkonusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075849


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