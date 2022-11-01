***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021, 01.01.2022-30.09.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar-zarar veya Kapsamlı Gelir Tablosu ve İlgili DipnotlarDeğişikliğin NedeniTabloda 01.07.2021-30.09.2021 ile 01.07.2022-30.09.2022 dönemlerine ait rakamlar ve ilgili dipnotlar sehven girilmemiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar31.10.2022 tarihinde girmiş olduğumuz finansal tablolardan, kâr-zarar veya kapsamlı gelir tablosunda 01.07.2021-30.09.2021 ile 01.07.2022-30.09.2022 dönemlerine ait kalemler sehven girilmemiş olup ilgili dipnotların da eklenmesi ile birlikte, seans bitimini müteakip sözkonusu tabloların da yeraldığı formatta yeniden yayınlanacaktır. 31.10.2022 tarihinde girilen tablolardan hiçbirinde, herhangi bir rakam değişikliği sözkonusu değildir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075849BIST