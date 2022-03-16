***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiİşyeriAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mh. - Brüt 1584 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/03/2022 - 2022/07Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli9.556.000,00 KDV HARİÇİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%16,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,71Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%12,56İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,58Alım Koşulları%25 Peşin Kalan Kısmı Taksitleİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16/03/2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞube kurulması amacıyla - olumluKarşı TarafBaymel Kimya Yapı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/03/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü olması sebebiyleDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 16/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde iş hacmini ve karlılığını arttırmak amacıyla stratejik öneme sahip Konya İli Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mh.mevkiinde bir adet işyeri satın alınması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu gayrimenkul inşaatın tamamlanmasına müteakip Konya Şubesi olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010938BIST