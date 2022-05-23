***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 11 Nisan 2022 tarihli toplantısında karara bağlanan Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası'', 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031670BIST