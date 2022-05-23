***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 11:03
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 11 Nisan 2022 tarihli toplantısında karara bağlanan Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası'', 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031670
BIST
11:122.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,22
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:1215,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0826
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:1216,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1734
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:12952,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,85
|Açılış
|: 952,24
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:12
|IMASM
|51,55
|6.953.946
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.390.518
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.097.813
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|35,84
|32.180.850
|% 8,61
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|11.307.137
|% -7,52
|
|ERSU
|3,99
|6.781.099
|% -6,99
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|POLTK
|657,20
|11.857.142
|% -6,51
|
|THYAO
|42,90
|848.657.565
|% 0,09
|
|KARSN
|5,94
|616.775.359
|% 5,51
|
|GARAN
|16,43
|588.474.044
|% 1,11
|
|ASELS
|23,54
|557.776.799
|% 3,34
|
|SISE
|19,39
|417.031.062
|% -0,15
|
|SKBNK
|1,29
|225.951.400
|% 7,50
|
|KARSN
|5,94
|616.775.359
|% 5,51
|
|YKBNK
|4,38
|342.216.254
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|103.763.602
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,13
|312.031.800
|% 1,12
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9476
|15,9554
|% 0,52
|
|Euro
|16,9531
|16,9745
|% 1,03
|
|Sterlin
|19,9602
|20,0603
|% 0,98
|
|Frank
|16,3589
|16,4575
|% 0,86
|
|Riyal
|4,2385
|4,2598
|% 0,47
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,34
|
|Altın Gr.
|952
|952
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,08
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27FENER
Yüzde 4.01 oranında artışla 43.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 653 adet işlem
-
11:26PRKAB
Yüzde 7.00 oranında artışla 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 261, 254 adet işlem
-
11:25ALARK
Yüzde 4.39 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 460 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 8, 511.00 milyon TL de
-
11:23SEYKM
Yüzde 6.21 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 004, 860 adet işlem