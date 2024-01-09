***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 16:02
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.12.2024 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi ile 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde görev yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sn.Dr.Cemal KÜÇÜKSÖZEN (SPK Düzey 3 - Belge No 200014 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Belge No 700032) görevlendirilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236293
BIST
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16:487.731
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -87,94
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.730
En Yüksek
7.875
16:4829,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0713
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4832,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0434
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:481.961,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,61
|Açılış
|: 1.961,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BURCE
|148,50
|125.473.600
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.688.672
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.420.253
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.724.779
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.592.708
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|144.863.353
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|267.568.598
|% -7,52
|
|CVKMD
|386,00
|318.513.923
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|241,30
|9.339.275.461
|% -0,54
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|AKBNK
|40,56
|4.874.284.768
|% 0,30
|
|GARAN
|62,05
|3.018.110.276
|% -0,08
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,03
|1.828.965.044
|% 1,13
|
|VAKBN
|15,40
|2.555.925.318
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,59
|418.677.684
|% 6,15
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9368
|29,9418
|% 0,24
|
|Euro
|32,7661
|32,8076
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9827
|38,1732
|% 0,00
|
|Frank
|35,0640
|35,2752
|% -0,11
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|939,34
|943,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,70
|989,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,46
|2.038,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:48
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17:03KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 483 adet işlem
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 29 kaybederek (% -0.74 ) 8, 401
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17:02XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 80, 566.00 milyon TL de
-
17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem
-
16:59TABGD
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 793, 981 adet işlem