***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MAŞLAK HOLDİNG 34150000 TRY 45,53AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 14804592 TRY 19,74DİĞER 26045408 TRY 34,73Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCÜNEYT BOYDAŞ SATIŞ MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici SATIŞ MÜDÜRÜKENAN DOĞAN FABRİKA MÜDÜRÜ Makine Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiS.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI ARSA KOOPERATİFİ 0,70 12500000 TRY 25 Söz konusu kooperatif paylarının %25?i Şirket?e aittir.ALMATI SANDVIC PANEL LLP DOLGULU SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 171570 1460693 TRY 50 Kurulması planlanan üretim tesisi için kurulan şirketin %50 payına sahiptir.ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ARSA KOOPERATİFİ 98900000 116250 TRY 0,001 Söz konusu şirket paylarının %0,1'i şirkete aittir.PANELSAN KZ LLP TAŞ YÜNÜ ve SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 200000 3461 KZT 50 İş ortaklığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196622BIST