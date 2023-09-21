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***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2023 12:06
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MAŞLAK HOLDİNG 34150000 TRY 45,53
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 14804592 TRY 19,74
DİĞER 26045408 TRY 34,73

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CÜNEYT BOYDAŞ SATIŞ MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici SATIŞ MÜDÜRÜ
KENAN DOĞAN FABRİKA MÜDÜRÜ Makine Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI ARSA KOOPERATİFİ 0,70 12500000 TRY 25 Söz konusu kooperatif paylarının %25?i Şirket?e aittir.
ALMATI SANDVIC PANEL LLP DOLGULU SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 171570 1460693 TRY 50 Kurulması planlanan üretim tesisi için kurulan şirketin %50 payına sahiptir.
ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ARSA KOOPERATİFİ 98900000 116250 TRY 0,001 Söz konusu şirket paylarının %0,1'i şirkete aittir.
PANELSAN KZ LLP TAŞ YÜNÜ ve SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 200000 3461 KZT 50 İş ortaklığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196622


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 291.894,60 3.210.841 % 10,00  
ISKUR 2.357.947,60 2.357.948 % 10,00  
KUVVA 55,00 11.124.905 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.002.281 % 10,00  
TARKM 230,20 36.230.487 % 9,99  
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15:30 Alış Satış %  
Dolar 27,1161 27,1217 % 0,47  
Euro 28,8642 28,8859 % 0,42  
Sterlin 33,1372 33,3033 % -0,18  
Frank 29,8194 29,9990 % -0,25  
Riyal 7,2099 7,2461 % 0,57  
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15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 -13,68  
Altın Gr. 1.673 1.673 -1,05  
Cumhuriyet 11.276 11.447 -46,00  
Tam 11.042 11.126 -24,00  
Yarım 5.538 5.586 -12,00  
Çeyrek 2.761 2.793 -6,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 -0,28  
Gümüş Gr. 20,11 20,13 -0,04  
B. Petrol 93,05 93,05 -0,48  
Seans Raporu 15:30
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