***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:10
***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022-22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1. Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075344
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0111
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05985,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,14
|Açılış
|: 985,01
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,5954
|% -0,06
|
|Euro
|18,3645
|18,3977
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,2936
|21,4004
|% 0,16
|
|Frank
|18,5265
|18,6381
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,61
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.625
|6.693
|42,00
|
|Yarım
|3.228
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,63
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|1,77
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
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17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de