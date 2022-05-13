***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 13.05.2022 tarihli toplantısında1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına,2) Şirketimizin 04.11.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerindena) Volkan Parlaktaş ve Figen Güneş Doğan'ın Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine,b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Figen Güneş Doğan'ın Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinde, Volkan Parlaktaş'ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesinde "Başkan" olarak görev yapmasına,c) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Coşkun Karadeniz'in Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine,3) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Selma Kurtay'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,4) 4.5.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması dikkate alınarak ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamasına ve bu Komitelerin öngörülen görevlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun tamamen "Kurumsal Yönetim Komitesi"ne bırakılmasına,5) Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ekte sunulan "Çalışma Esasları"nın kabul edilmesine ve adı geçen Komitelerin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasınaoybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030434BIST