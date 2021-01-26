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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.01.2021 09:42



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Polisan Holding, 5 Ekim 2020 tarihli o¨zel durum ac¸ıklamasında, durdurulan tarımsal faaliyetlerle ilgili olan ve %100 bagˆlı ortaklığı Polisan Kimya'nın mu¨lkiyetinde bulunan, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklas¸ık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV haric¸) bedel kars¸ılıgˆında satmak u¨zere bir protokol imzaladığını duyurmuştu. 
25 Ocak 2021 tarihinde satıs¸ is¸lemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904311


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Altın Gr. 442 443 0,78  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 -0,08  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,00  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,40  
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