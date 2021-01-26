***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding, 5 Ekim 2020 tarihli o¨zel durum ac¸ıklamasında, durdurulan tarımsal faaliyetlerle ilgili olan ve %100 bagˆlı ortaklığı Polisan Kimya'nın mu¨lkiyetinde bulunan, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklas¸ık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV haric¸) bedel kars¸ılıgˆında satmak u¨zere bir protokol imzaladığını duyurmuştu.25 Ocak 2021 tarihinde satıs¸ is¸lemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904311BIST