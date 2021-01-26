***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 09:42
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polisan Holding, 5 Ekim 2020 tarihli o¨zel durum ac¸ıklamasında, durdurulan tarımsal faaliyetlerle ilgili olan ve %100 bagˆlı ortaklığı Polisan Kimya'nın mu¨lkiyetinde bulunan, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklas¸ık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV haric¸) bedel kars¸ılıgˆında satmak u¨zere bir protokol imzaladığını duyurmuştu.
25 Ocak 2021 tarihinde satıs¸ is¸lemi tamamlanmış olup, ilgili tutar hesaplarımıza transfer edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904311
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
0
En Düşük
0
18:057,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4351
En Düşük
7,3998
18:059,0143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0211
En Düşük
8,9875
18:05442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,74
|Açılış
|: 442,58
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|TAVHL
|22,98
|151.096.165
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4212
|7,4288
|% 0,33
|
|Euro
|9,0015
|9,0143
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0874
|10,1380
|% -0,04
|
|Frank
|8,3105
|8,3605
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9708
|1,9806
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,52
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında