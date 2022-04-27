***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 11:37
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024172
BIST
13:382.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,48
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:3814,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:3815,7332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0134
|Açılış
|: 15,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:38903,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,93
|Açılış
|: 903,43
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:38
|UFUK
|25,96
|1.432.966
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.144.131
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,18
|21.462.667
|% 9,65
|
|EUHOL
|2,55
|38.693.104
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,29
|56.521.423
|% -6,90
|
|ALBRK
|1,35
|32.437.064
|% -6,08
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|GENTS
|4,07
|10.387.114
|% -5,13
|
|THYAO
|38,72
|2.099.566.668
|% -0,97
|
|KRDMD
|14,80
|1.356.603.667
|% 1,02
|
|EREGL
|33,48
|1.207.123.761
|% 1,21
|
|SISE
|17,53
|1.056.010.223
|% -0,45
|
|ASELS
|25,08
|982.636.228
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,61
|667.422.126
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,89
|964.074.390
|% -1,01
|
|ODAS
|2,38
|312.860.673
|% 0,42
|
|TSKB
|1,86
|177.177.813
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,80
|1.356.603.667
|% 1,02
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8207
|14,8249
|% 0,18
|
|Euro
|15,7262
|15,7332
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,6108
|18,7042
|% 0,33
|
|Frank
|15,3162
|15,4084
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 0,18
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-8,96
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|6.013
|6.104
|-32,00
|
|Tam
|5.989
|6.138
|-29,91
|
|Yarım
|2.895
|2.969
|-14,47
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,45
|