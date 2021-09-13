***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.09.2021 19:46
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halen 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde değiştirilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine, hesap dönemi değişikliği için gerekli mercilere başvurularak ve sonrasında Esas Sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963581
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4229
18:059,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0454
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05486,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4336
|8,4353
|% -0,24
|
|Euro
|9,9599
|9,9664
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,6367
|11,6951
|% -0,26
|
|Frank
|9,1082
|9,1631
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2427
|2,2539
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
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17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN