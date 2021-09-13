***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalen 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde değiştirilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine, hesap dönemi değişikliği için gerekli mercilere başvurularak ve sonrasında Esas Sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963581BIST