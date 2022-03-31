***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-19 28/03/2022 31/03/2022 1054916 03/07/2018 09/07/2018 961613 11/05/2016 17/05/2016 90776 24/10/2014 31/10/2014 86844 11/08/2014 18/08/2014 86333-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 06/08/2013 14/08/2013 8383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014820BIST