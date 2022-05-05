***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 71.973.713 28.534.828Satışların Maliyeti22 -49.560.140 -19.035.522TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.413.573 9.499.306BRÜT KAR (ZARAR)22.413.573 9.499.306Genel Yönetim Giderleri24 -1.971.899 -1.652.644Pazarlama Giderleri24 -1.511.494 -1.028.003Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -1.597.626 -592.985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 2.505.880 1.523.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.020.856 -1.793.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.817.578 5.955.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.817.578 5.955.330Finansman Gelirleri27 301.330 123.080Finansman Giderleri27 -317.309 -154.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.801.599 5.924.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.882.656 -1.611.031Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -3.973.045 -1.654.130Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 90.389 43.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.918.943 4.313.356DÖNEM KARI (ZARARI)12.918.943 4.313.356Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29 12.918.943 4.313.356Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.995.599 -3.699.754Dönem Karı (Zararı)27 12.918.943 4.313.356Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.620.646 2.031.943Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 974.248 797.888Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler246.848 294.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 243.976 305.257Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.872 -10.505Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler378.389 982.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 378.389 154.810Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler827.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler111.550 92Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -2.072.106 1.687Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 2.183.656 -1.595Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -90.389 -43.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.543.990 -260.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -14.159.370 1.859.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 872.802 -604.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -15.032.172 2.464.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -279.305 -222.349İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -279.305 -222.349Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -6.302.012 -1.298.280Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -1.321.886 -700.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 9.737.206 -569.446İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 63.923 172.008İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 9.673.283 -741.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 252.535 292.490Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -337.743 -377İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -337.743 -377Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -137.435 117.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.020 260.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 197.636 285.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-193.616 -25.114Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.995.599 6.084.355Ödenen Temettüler22 0 -7.536.161Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 0 -2.247.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.448 -206.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.448 -206.413Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -92.448 -87.408Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -119.005FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-693.504 -409.022Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-693.504 -409.022Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -693.504 -409.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.209.647 -4.315.189Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 121.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.209.647 -4.193.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.323.929 10.531.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.533.576 6.337.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 11.533.576 10.323.929Ticari Alacaklar10 70.700.533 58.968.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.695.376 3.568.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 68.005.157 55.400.617Diğer Alacaklar475.660 241.185İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 475.660 241.185Stoklar13 29.818.798 23.519.658Peşin Ödenmiş Giderler1.547.918 226.032İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.547.918 226.032Diğer Dönen Varlıklar397.555 595.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 397.555 595.191ARA TOPLAM114.474.040 93.874.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR114.474.040 93.874.790DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.479.247 1.434.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.479.247 1.434.417Maddi Duran Varlıklar15.1 7.006.152 7.415.886Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 3.946.042 4.301.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 882.083 998.999Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.052.097 960.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.365.621 15.111.432TOPLAM VARLIKLAR128.839.661 108.986.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.576.651 1.597.062İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 1.576.651 1.597.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.527.728 1.558.624Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 48.923 38.438Ticari Borçlar32.473.249 24.808.149İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 164.665 100.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 32.308.584 24.707.407Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.354.678 1.021.558Diğer Borçlar70.725 70.743İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 70.725 70.743Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)365.878 503.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 365.878 503.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 3.630.636 4.301.481Kısa Vadeli Karşılıklar1.618.485 1.365.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.409.475 1.156.940Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 209.010 209.010Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 193.616ARA TOPLAM41.090.302 33.861.873TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.090.302 33.861.873UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.730.810 3.403.903İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.730.810 3.403.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.730.810 3.403.903Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.553.711 1.171.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.284.521 4.575.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.374.823 38.437.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.464.838 70.548.980Ödenmiş Sermaye21 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)153.093 156.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)153.093 156.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 153.093 156.178Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 3.329.751 3.329.751Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları58.201.499 46.168.268Net Dönem Karı veya Zararı27 12.918.943 12.033.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.464.838 70.548.980TOPLAM KAYNAKLAR128.839.661 108.986.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -136.577 -37.295 2.513.233 29.620.153 6.270.261 47.091.327 0 47.091.327Transferler6.270.261 -6.270.261 -81.635 -420.030 4.313.356 3.811.691 0 3.811.691Dönem Karı (Zararı)4.313.356 4.313.356 0 4.313.356Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.635 -420.030 -501.665 0 -501.665Kar Payları-7.536.161 -7.536.161 0 -7.536.161Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -218.212 -457.325 2.513.233 28.354.253 4.313.356 43.366.857 0 43.366.857Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 156.178 3.329.751 46.168.268 12.033.231 70.548.980 0 70.548.980Transferler12.033.231 -12.033.231 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.085 12.915.858 0 12.915.858Dönem Karı (Zararı)12.918.943 12.918.943 0 12.918.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.085 -3.085 0 -3.085Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 153.093 3.329.751 58.201.499 12.918.943 83.464.838 0 83.464.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.918.943 4.313.356DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.085 -81.635Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.856 -103.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler771 22.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 771 22.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -420.030Yabancı Para Çevrim Farkları0 -420.030Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)22 0 -420.030DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.085 -501.665TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.915.858 3.811.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.915.858 3.811.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026964BIST