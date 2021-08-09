***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.08.2021 21:49
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09/08/2021
KARAR SAYISI : 2021/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a)
01 Ekim 2020 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin Şirketimiz Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.08.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide olan bilanço, gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide olan finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz. Saygılarımızla,
Alp ÇELİKBİLEK Abdurrahman ÖZCİĞER Can AKYIL
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Genel Müdür
Hasan YANIK
Finans Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956539
BIST