***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.10.2021 - 31.12.2021 Kıst hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporu ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014771BIST